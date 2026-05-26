Cérémonie patriotique Cimetière communal Florange
Cérémonie patriotique Cimetière communal Florange lundi 8 juin 2026.
Florange
Cérémonie patriotique
Cimetière communal Avenue des Tilleuls Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-08 18:30:00
fin : 2026-06-08 20:30:00
Date(s) :
2026-06-08
La Ville de Florange vous convie à une cérémonie patriotique organisée dans le cadre de la Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine. Ce moment de recueillement et de mémoire rendra hommage à celles et ceux tombés pour la France lors du conflit en Indochine.Tout public
0 .
Cimetière communal Avenue des Tilleuls Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr
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English :
The Town of Florange invites you to a patriotic ceremony organized as part of the National Day of Tribute to those who died for France in Indochina. This moment of meditation and remembrance will pay tribute to those who fell for France during the Indochina conflict.
L’événement Cérémonie patriotique Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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