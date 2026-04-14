Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique Dimanche 19 juillet, 12h00 Monument aux Morts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T12:00:00+02:00 – 2026-07-19T13:00:00+02:00

Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France

Ville du Chesnay-Rocquencourt