Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique Mercredi 11 novembre, 12h00 Monument aux Morts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T12:00:00+01:00 – 2026-11-11T13:00:00+01:00

Fin : 2026-11-11T12:00:00+01:00 – 2026-11-11T13:00:00+01:00

Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Ville du Chesnay-Rocquencourt