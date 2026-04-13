Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt
Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt mercredi 11 novembre 2026.
Cérémonie Patriotique Mercredi 11 novembre, 12h00 Monument aux Morts Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T12:00:00+01:00 – 2026-11-11T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-11T12:00:00+01:00 – 2026-11-11T13:00:00+01:00
Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Ville du Chesnay-Rocquencourt