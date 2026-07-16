Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 1 septembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027 Mardi 1 septembre, 20h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
Gratuit dans la limite des places disponibles – Placement libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T20:00:00+02:00 – 2026-09-01T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T20:00:00+02:00 – 2026-09-01T21:30:00+02:00
Nous vous dévoilerons nos coups de cœur, les temps forts et les créations. Les artistes présents vous feront découvrir leur univers pour une soirée pleine de surprises et d’émotions.
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Pour ouvrir cette nouvelle saison et vous guider dans vos choix, vous êtes conviés à un rendez-vous exceptionnel.
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
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