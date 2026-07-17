Marius, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 24 septembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Marius Jeudi 24 septembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 40 € – 2e série : 36 € – Abonné 1re série : 37 € – Moins de 26 ans : 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:15:00+02:00
DE MARCEL PAGNOL
MISE EN SCÈNE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
AVEC JULIETTE BEHAR, GRÉGOIRE BOURBIER, ROMAIN LAGARDE, TEDDY MELIS, CHRISTOPHE MIE, SOLANGE MILHAUD, GEOFFREY PALISSE
SCÉNOGRAPHIE ET DÉCORS MARGAUX VAN DER PLAST
LUMIÈRE MOÏSE HILL
COSTUMES CORINNE ROSSI
MUSIQUE ET ASSITANT M.E.S HERVÉ HAINE
COPRODUCTION LE THÉÂTRE RANELAGH ET LE GRENIER DE BABOUCHKA
DURÉE 1H45
Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César sur le vieux Port de Marseille.
Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme.
Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là…
Après le triomphe du « Charbon dans les veines », Jean-Philippe Daguerre signe une magnifique adaptation de l’œuvre emblématique de Marcel Pagnol, portée par les comédiens méridionaux de sa compagnie. L’accent et la langue du midi en partage pour ouvrir cette saison aux couleurs du Sud.
« Les rires fusent, redoublés par les applaudissements saluant chacune des galéjades cultes » LA PROVENCE
« Un bonheur pour tout spectateur » LE PARISIEN
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre
© Grégoire Matzneff
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