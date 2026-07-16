Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027 Jeudi 24 septembre, 10h00 Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc Yvelines

frais d’adhésion : 36€, frais d’inscription : adultes – 82.50€/trimestre / atelier 3h/ ; 110€/trimestre /atelier 4h/ ; juniors : 75€ /atelier 2H30/.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T13:00:00+02:00

Nous proposons des ateliers de couture et de tricot (de 3 ou 4H pour adultes et ateliers couture juniors de 2H30), encadrés par des animateurs diplomés.

Que vous soyez débutant(e) ou déjà expérimenté(e), nos ateliers sont ouverts à toutes et tous ! Nos animateurs s’adaptent à votre niveau et vous accompagnent pour progresser à votre rythme, en vous transmettant les techniques nécessaires.

Nous sommes présents au Chesnay-Rocquencourt, à Montigny-Le-Bretonneux, Voisins-Le-Bretonneux et Versailles.

Venez apprendre, créer et partager un moment convivial autour de la couture ou/et du tricot !

Pensez à réserver votre places dès l’ouverture, les places sont limitées !

lien d’inscription :

https://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1

Espérant vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison qui marquera nos 50 ans.

Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc 12 rue de La Sabretache 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://apcop.fr »}, {« type »: « email », « value »: « apcop78@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 92 19 82 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1 »}]

APCOP – Ateliers de couture et de tricot accessibles à tous. Que vous soyez débutant(e) ou que vous souhaitiez perfectionner vos techniques, nos animatrices sont là pour vous accompagner.