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Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

samedi 5 septembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
La Grande Scène du Chesnay
Adresse
37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt
Ville
78150 Le Chesnay-Rocquencourt
Département
Yvelines
Tarif
Entrée libre

Forum des associations Samedi 5 septembre, 09h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Il donne l’occasion de rencontrer les représentants des associations de la ville et de vous inscrire aux activités qu’elles proposent.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Passionnés de culture, de sport et/ou envie de vous engager dans le monde associatif, le Forum des associations est fait pour vous.

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