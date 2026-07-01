Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

samedi 5 septembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Forum des associations Samedi 5 septembre, 09h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Il donne l’occasion de rencontrer les représentants des associations de la ville et de vous inscrire aux activités qu’elles proposent.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Passionnés de culture, de sport et/ou envie de vous engager dans le monde associatif, le Forum des associations est fait pour vous.