CONCERT POP-ROCK de MORNING, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

CONCERT POP-ROCK de MORNING Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Tarif unique 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Théâtre Nouvelle-France (TNF) du Chesnay-Rocquencourt

MORNING vous présentera ses nouvelles compositions, ainsi que les titres qui ont marqué son parcours, dans un concert où énergie, émotion et plaisir de jouer seront une nouvelle fois au rendez-vous.

Groupe Pop-Rock reconnu pour son énergie scénique et ses mélodies fédératrices, MORNING a déjà sorti nombreux singles sur les plateformes de streaming et album CD. Ses derniers clips vidéo publiés sur sa chaîne officielle YouTube « legroupemorning » recueillent chacun plus d’1 million de vues !

En première partie :

Vous découvrirez THE EX-VIRGINS, groupe rock glamour 100% féminin, qui sort prochainement son 2ème album, et dont le charisme et la présence scénique promettent d’ouvrir la soirée de la plus belle des manières.

La billetterie est ouverte ->https://www.helloasso.com/associations/accords-et-encore/evenements/billeterie

Accueil public : Place de la Mairie, 9 rue Pottier 78150 Le Chesnay-Rocquencourt – Hall d’entrée, espace billetterie

Ouverture des portes : 19h30

Parkings publics :

Parking face à la Mairie

Parking de la Poste

Parking couvert de la Piscine (à côté de la Mairie TLJ 24h/24)

Stationnements dans la rue Pottier

Accès :

En voiture

-> de Paris : A13 – Sortie le Chesnay-Rocquencourt

En transports en commun

-> De Paris Montparnasse : Versailles Chantiers – bus ligne 6201 (arrêt Pottier) ou 6202 (arrêt Bagatelle)

-> En RER C : Versailles Rive Gauche – bus 6202 (arrêt Bagatelle)

-> De Paris-St-Lazare : Versailles Rive Droite – bus ligne 6205 (Centre Commercial Parly 2) ou ligne 6201 (arrêt Pottier)

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9 rue Pottier 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/accords-et-encore/evenements/billeterie »}]

Le groupe pop-rock MORNING sera en concert au Théâtre Nouvelle-France (TNF) du Chesnay-Rocquencourt le samedi 19 septembre. En première partie : THE EX-VIRGINS, groupe rock-glamour 100% féminin.