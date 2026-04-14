Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt
Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt samedi 5 décembre 2026.
Cérémonie Patriotique Samedi 5 décembre, 12h00 Monument aux Morts Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00
aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux personnes disparues et aux victimes civiles
Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Ville du Chesnay-Rocquencourt