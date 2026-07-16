Inscriptions aux ateliers de couture et tricot saison 2026/2027, Centre de sports et de loisir Jacques-Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Inscriptions aux ateliers de couture et tricot saison 2026/2027 Vendredi 25 septembre, 13h00 Centre de sports et de loisir Jacques-Leclerc Yvelines

sur inscription, frais d’adhésion 36€ et d’inscription 82.50€ /trimestre – atelier de 3h ; 110€ / trimestre – atelier de 4h. Ateliers juniors 75€ – 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T13:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T13:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Nous proposons des ateliers de couture et de tricot de 3 ou 4H pour adultes et juniors ( 2H30 uniquement la couture ), encadrés par des animateurs diplomés.

Que vous soyez débutant(e) ou déjà expérimenté(e), nos ateliers sont ouverts à toutes et tous ! Nos animateurs s’adaptent à votre niveau et vous accompagnent pour progresser à votre rythme, en vous transmettant les techniques nécessaires.

Nous sommes présents au Chesnay-Rocquencourt, à Montigny-Le-Bretonneux, Voisins-Le-Bretonneux et Versailles.

Venez apprendre, créer et partager un moment convivial autour de la couture ou du tricot !

Pensez à réserver votre places dès l’ouverture, les places sont limitées !

liehttps://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1nd’inscription :

Espérant vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison qui marquera nos 50 ans.

Centre de sports et de loisir Jacques-Leclerc 12 rue de la Sabretache Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « apcop78@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 92 19 82 »}, {« type »: « link », « value »: « http://apcop.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/apcop/adhesions/adhesion-et-inscription-saison-2026-2027-1n »}]

APCOP – Ateliers de couture accessibles à tous. Venez apprendre ou vous perfectionner dans une ambiance conviviale avec nos animateurs à vos côtés.