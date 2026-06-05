Cérémonie patriotique Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Pertuis

Pertuis

Cérémonie patriotique

Samedi 6 juin 2026 à partir de 11h. Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Médiathèque les Carmes Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez rendre hommage à Henri Silvy le samedi 6 juin à 11h sur le parvis de la médiathèque.

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Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Médiathèque les Carmes Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and pay tribute to Henri Silvy on Saturday June 6 at 11am in front of the media library.

L’événement Cérémonie patriotique Pertuis a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis