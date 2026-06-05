Cérémonie patriotique Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Pertuis
Cérémonie patriotique Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Pertuis samedi 6 juin 2026.
Pertuis
Cérémonie patriotique
Samedi 6 juin 2026 à partir de 11h. Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Médiathèque les Carmes Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez rendre hommage à Henri Silvy le samedi 6 juin à 11h sur le parvis de la médiathèque.
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Parvis de la médiathèque ( devant le buste d’Henri Silvy) Médiathèque les Carmes Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come and pay tribute to Henri Silvy on Saturday June 6 at 11am in front of the media library.
L’événement Cérémonie patriotique Pertuis a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis
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