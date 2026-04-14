Animations sensorielles Jardins du Château Val Joanis, Jardin du château Val Joanis, Pertuis

Animations sensorielles Jardins du Château Val Joanis 5 et 6 juin Jardin du château Val Joanis Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Vendredi 5 juin :

Visite libre du jardin pour les scolaires

Durant cet après-midi, les classes scolaires sont invitées à profiter librement du jardin remarquable. Guidés par leurs enseignants, les élèves pourront découvrir son histoire et sa composition inspirée des grands principes de jardin à la française du XVIIIème siècle.

Visite libre du jardin : 15h – 18h

Entrée gratuite

Samedi 6 juin :

Visite guidée et animations sensorielles

Cette visite guidée par notre chef jardinier Christopher, sera l’occasion de découvrir le jardin remarquable accompagné d’explications sur sa conception, sa composition et ses méthodes d’entretien.

Tout au long du parcours, plusieurs animations sensorielles enrichiront l’expérience. Les participants seront invités à observer le jardin à travers des ateliers tactiles et olfactifs. Ils pourront ainsi découvrir autrement les éléments qui le composent : les textures des feuilles et des écorces d’arbre, les parfums des fleurs, des plantes aromatiques et de l’engrais naturel.

Les visites accompagnées d’ateliers animés par notre jardinier sont proposées à 10h, 11h30 et 15h. Elles sont gratuites pour l’ensemble des visiteurs.

L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée afin de nous permettre d’anticiper au mieux l’accueil du public.

De l’eau fraîche sera à disposition en permanence pour les chiens guides.

Visite guidée du jardin : 10h, 11h30 et 15h

Durée de la visite : 1h15

Jardin du château Val Joanis 2404 route de Villelaure, 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce jardin a été créé en 1978 avec l’aide du paysagiste Tobbie Lou de Viane. Conçues à l’image des jardins du XVIIe siècle, trois terrasses se déploient à l’abri du mistral. Le potager à l’ancienne, assurant l’autosuffisance en légumes et en fruits, cohabite harmonieusement avec l’importante collection de vivaces, roses et autres variétés méditerranéennes.

Elu jardin de l’année 2008

copyright Château Val Joanis entre Pertuis et Villelaure, 2km après la sortie de Pertuis sur la droite, parking y compris pour autocars, boutique. Ouvert toute l’année, du lundi au samedi (10h-12h30/14h-17h30), en juillet et août (10h-19h), tarif habituel 3€. Anglais et Allemand parlés.

Vendredi 5 juin :

©Chateau Val Joanis