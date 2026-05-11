Exposition Racines à la Galerie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis

Pertuis

Exposition Racines à la Galerie Namast’art

Du 12/06 au 21/06/2026 tous les jours de 11h à 18h.

Vernissage le 12 juin à partir de 18h00. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Exposition à la Galerie Namast’Art de Jacqueline Jeremie du 12 au 21 juin de 11h00 à 18h00.

Du 12 au 21 juin 2026, Jacqueline JEREMIE présente RACINES , une exposition de peintures et installations inspirées de ses héritages africains, antillais et français, où lumière, rites, féminité et mémoire culturelle se mêlent dans un univers intime et coloré.



Vernissage le vendredi 12 juin à partir de 18h00

Entrée libre

Informations au 06 68 05 82 05 .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 05 82 05 eric@namastart.fr

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English :

Exhibition at Galerie Namast’Art by Jacqueline Jeremie from June 12 to 21, 11:00 am to 6:00 pm.

L’événement Exposition Racines à la Galerie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pertuis