L’association Alizarine expose Métamorphoses rue de Croze Pertuis
L’association Alizarine expose Métamorphoses rue de Croze Pertuis vendredi 5 juin 2026.
Pertuis
L’association Alizarine expose Métamorphoses
Du 05/06 au 11/06/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h. rue de Croze Espace Culturel De Croze Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-05
L’association Alizarine vous propose une exposition de peintures Métamorphose du 05 au 11 juin à l’espace de Croze.
Vernissage le vendredi 05 juin à partir de 19h.
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rue de Croze Espace Culturel De Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur prof.alizarine@gmail.com
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English :
The Alizarine association presents a painting exhibition entitled Métamorphose from June 05 to 11 at the Espace de Croze.
Opening on Friday June 05 from 7pm.
L’événement L’association Alizarine expose Métamorphoses Pertuis a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pertuis
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