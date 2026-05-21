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Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pl. Mirabeau Pertuis

Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pl. Mirabeau Pertuis vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Pl. Mirabeau

Adresse : Pace de l'Eglise

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Pertuis

Mobitruck la boutique mobile de la métropole

Vendredi 12 juin 2026 de 8h30 à 12h. Pl. Mirabeau Pace de l’Eglise Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 08:30:00
fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :
2026-06-12

La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile.
Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église le vendredi 12 juin, de 8h30 à 12h00.

Au programme

– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté)   .

Pl. Mirabeau Pace de l’Eglise Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La métropole Mobilité is coming to meet you with Mobitruck, the mobile store.

L’événement Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pertuis

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