Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pl. Mirabeau Pertuis
Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pl. Mirabeau Pertuis vendredi 12 juin 2026.
Pertuis
Mobitruck la boutique mobile de la métropole
Vendredi 12 juin 2026 de 8h30 à 12h. Pl. Mirabeau Pace de l’Eglise Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 08:30:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-06-12
La métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck, la boutique mobile.
Le Mobitruck sera présent sur la place de l’Église le vendredi 12 juin, de 8h30 à 12h00.
Au programme
– Démonstration de l’application La Métropole Mobilité
– Informations sur l’ensemble du service de mobilité
– Distribution de fiches horaires, de plans et de guides
– Création de cartes de transport personnalisées
– Vente de titres de transport (paiement par carte bancaire ou chèque accepté) .
Pl. Mirabeau Pace de l’Eglise Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La métropole Mobilité is coming to meet you with Mobitruck, the mobile store.
L’événement Mobitruck la boutique mobile de la métropole Pertuis a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Pertuis
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