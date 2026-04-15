Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes

Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation Dimanche 26 avril, 11h00 Square de la Mémoire Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

En association avec l’Amicale des Anciens Combattants et l’Harmonie de Lezennes

Visuel : Canva