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Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes

Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes

Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Square de la Mémoire

Adresse : Place de la République - 59260 Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation Dimanche 26 avril, 11h00 Square de la Mémoire Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
En association avec l’Amicale des Anciens Combattants et l’Harmonie de Lezennes

Visuel : Canva

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