Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes
Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation, Square de la Mémoire, Lezennes dimanche 26 avril 2026.
Cérémonie – Souvenir des victimes et des héros de la déportation Dimanche 26 avril, 11h00 Square de la Mémoire Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
En association avec l’Amicale des Anciens Combattants et l’Harmonie de Lezennes
Visuel : Canva
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