Cerizay : un laboratoire d’expérimentations architecturales, Salle de la Griotte à Cerizay, Cerizay
samedi 17 octobre 2026 · Salle de la Griotte à Cerizay · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay : un laboratoire d’expérimentations architecturales Samedi 17 octobre, 10h00 Salle de la Griotte à Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit. Jusqu’à 50 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Venez découvrir les programmes d’urbanisme et d’architecture qui ont vu le jour dans le sillage de la Reconstruction : des halles surnommées « la Boîte à girafe » à la Poste « transparente », en passant par l’école « Villa Patio ».
Une balade commentée par Stéphanie Tézière, guide-conférencière à la SCOP Atemporelle, et Jean Merlet, architecte.
Proposée par la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais et la ville de Cerizay, soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine.
Renseignements complémentaires : Espace Habitat et Energie de la CA2B, tel: 05 49 81 19 45.
Salle de la Griotte à Cerizay 79140 Cerizay Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir ces programmes d’urbanisme et d’architecture qui ont suivi la Reconstruction : Des halles surnommées la Boite à girafe, à la Poste «transparente » ou encore à l’école « Villa Patio » …
© Jean-Pierre BODIN
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