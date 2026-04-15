Certification à l’utilisation des machines du FabLab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Certification à l’utilisation des machines du FabLab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues samedi 30 mai 2026.
Certification à l’utilisation des machines du FabLab 30 mai et 27 juin FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Présentation
Pour réserver l’utilisation d’une machine en toute liberté, devenez « certifié ». Vérifier et valider vos connaissances pour un bon usage des machines sur : la sécurité, les fonctions des machines, l’utilisation, l’entretien et le dépannage. Certifications possibles sur Imprimante 3D, découpeuse vinyle, brodeuse, découpeuse laser. Contactez les médiateurs pour vous inscrire.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. EPN FabLab
EPN
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