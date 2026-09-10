C’est à vous de prendre la pose !, Musée-maison natale de Pasteur, Dole

Informations pratiques

C’est à vous de prendre la pose ! 19 et 20 septembre Musée-maison natale de Pasteur Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Amusez-vous à vous photographier comme à l’époque de Louis Pasteur et découvrez l’histoire de la photographie au fil des siècles, avec notre partenaire photographe « Art Déjà Vu ».

Revivez également la séance photo exceptionnelle du 12 juillet avec Sonia Coutant, Miss Franche-Comté 2024, Eddy Bailly, Mister France Franche-Comté 2025, et l’influenceur Julien Delaunay, alias « Flooz-Flooz la Fripouille »

Musée-maison natale de Pasteur 43 Rue Pasteur, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384722061 http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ Vraisemblablement bâtie en 1744, la maison abrite dès 1767 une tannerie, tenue vers 1820 par Jean-Joseph Pasteur. Son fils Louis y naît en 1822, l’établissement est acheté en 1853 par J.S. Boichut, tanneur au 45 de la rue. Les caves contenant fosses et cuves à tan, seuls vestiges de la tannerie encore visibles, sont louées en 1901 à la tannerie Guinier, qui les utilise jusque vers 1930. La maison est achetée par souscription publique par la mairie de Dole pour abriter un musée consacré à Louis Pasteur, inauguré en 1923.

Amusez-vous à vous photographier comme à l’époque de Louis Pasteur et découvrez l’histoire de la photographie au fil des siècles, avec notre partenaire photographe « Art Déjà Vu ».

©EPCC Terre de Louis Pasteur