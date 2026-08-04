C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots Flers
dimanche 18 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots
3 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 16:30:00
Date(s) :
2026-10-18
En papotant en pleine nature lors d’une escapade, trois papys se retrouvent pendant deux jours en pleine forêt. Par le biais de leurs discussions, de leurs contradictions et de leurs échanges musicaux, ils nous partagent leur vision du temps qui passe.
Porté par deux membres du groupe Marcel et son orchestre (Franck Vandecasteele et Pierrik Viard) et un membre de Gainsbourg For Kids (François Guernier), ce spectacle est composé de chansons de Richard Gotainer. Entre tubes incontournables et pépites plus confidentielles, voici un spectacle plein d’énergie et d’enthousiasme à l’univers très acoustique, mêlant claviers, guitare, ukulélé, basse et percussions. .
3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots
L’événement C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
À voir aussi à Flers (Orne)
- Les balades du mardi Le Plancaïon RDV devant le musée Flers 4 août 2026
- Jeudi détente Yoga Flers 6 août 2026
- Concert Gaviny (pop-folk-celtique) Flers 7 août 2026
- Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers 9 août 2026
- Jeudi détente Voyage sonore Flers 13 août 2026