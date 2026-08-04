Informations pratiques

Flers

C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots

3 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18 16:30:00

Date(s) :

2026-10-18

En papotant en pleine nature lors d’une escapade, trois papys se retrouvent pendant deux jours en pleine forêt. Par le biais de leurs discussions, de leurs contradictions et de leurs échanges musicaux, ils nous partagent leur vision du temps qui passe.

Porté par deux membres du groupe Marcel et son orchestre (Franck Vandecasteele et Pierrik Viard) et un membre de Gainsbourg For Kids (François Guernier), ce spectacle est composé de chansons de Richard Gotainer. Entre tubes incontournables et pépites plus confidentielles, voici un spectacle plein d’énergie et d’enthousiasme à l’univers très acoustique, mêlant claviers, guitare, ukulélé, basse et percussions. .

3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

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English : C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots

L’événement C’est bien plus rigolant quand on fait d’autres mots Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO