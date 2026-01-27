La Melody Run Flers
La Melody Run Flers dimanche 13 septembre 2026.
La Melody Run
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:30:00
Date(s) :
2026-09-13
6 courses au programme
– 15 km
– 10 km
– 5 km
– 1,5 km animation enfants & familles (non chronométré)
– Melody rando 5 km rando pédestre
– Challenge Entreprises & Associations
Le tout en musique et dans la bonne humeur !
Inscriptions en ligne . .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie melodyrunflers@gmail.com
