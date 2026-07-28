Showtime ! Rue du Collège Flers

Informations pratiques

Flers

Showtime !

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 20:00:00

fin : 2026-09-07 21:30:00

Date(s) :

2026-09-07

Levé de rideau sur la saison 2026-2027 avec Brenda Mour et L’Oiseau Joli !

Le Showtime de la Snat61 met cette année le cabaret à l’honneur avec deux figures singulières et inspirantes. Entre audace, poésie et irrévérence, cette nouvelle édition promet une plongée dans un univers incandescent, où les artistes jouent avec les codes pour mieux les réinventer.

Aux côtés de L’Oiseau Joli et Brenda Mour, la maîtresse de cérémonie Régine Montoya et toute l’équipe de la Snat61 prennent pleinement part à l’aventure. Ensemble, ils donnent au Showtime une dimension résolument participative, où les frontières entre scène et salle s’estompent et où chacun est invité à entrer dans le jeu.

Présentation de saison, interventions décalées et complicité collective tout est réuni pour faire de ce moment un véritable temps de partage.

Le Showtime est un rendez-vous festif et fédérateur qui lance la saison dans une ambiance joyeuse et conviviale. Plus qu’une présentation, c’est une véritable expérience à vivre ensemble.

Et pour prolonger ce moment, une petite douceur vous sera offerte à l’issue de la soirée ! .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 29 16 96

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English : Showtime !

L’événement Showtime ! Flers a été mis à jour le 2026-07-28 par SCENE NATIONALE