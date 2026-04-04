C’est décidé je deviens une connasse LE PONANT Pace

C’est décidé je deviens une connasse Début : 2027-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35