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C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans

C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans

C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE PALAIS DES CONGRES / CO’MET Orleans samedi 6 février 2027.

Lieu : PALAIS DES CONGRES / CO'MET

Adresse : 1 RUE SCHUMAN

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2027-02-06

Fin : 2027-02-06

Heure de début : 20:00

C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE Début : 2027-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES / CO’MET 1 RUE SCHUMAN 45000 Orleans 45

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