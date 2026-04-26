C’est le cirque au musée Mulhouse
C’est le cirque au musée Mulhouse dimanche 5 juillet 2026.
Mulhouse
C’est le cirque au musée
4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La compagnie Les Atmos’frères vous invite à un voyage poétique où la magie et le cirque rencontrent les œuvres d’art. Petits et grands sont conviés à découvrir ou redécouvrir le musée autrement ! À travers des interventions artistiques, Clément et Adrien offrent une nouvelle lecture des collections, où chaque numéro fait dialoguer l’imaginaire et le patrimoine. Laissez-vous surprendre et venez explorer le Musée des beaux-arts de Mulhouse sous un angle sensible et original.
Réservation obligatoire par mail ou téléphone. Dès 2 ans. .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr
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English :
L’événement C’est le cirque au musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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