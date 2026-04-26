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C’est le cirque au musée Mulhouse

C’est le cirque au musée Mulhouse dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 4 place Guillaume Tell

Ville : 68100 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mulhouse

C’est le cirque au musée

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La compagnie Les Atmos’frères vous invite à un voyage poétique où la magie et le cirque rencontrent les œuvres d’art. Petits et grands sont conviés à découvrir ou redécouvrir le musée autrement ! À travers des interventions artistiques, Clément et Adrien offrent une nouvelle lecture des collections, où chaque numéro fait dialoguer l’imaginaire et le patrimoine. Laissez-vous surprendre et venez explorer le Musée des beaux-arts de Mulhouse sous un angle sensible et original.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. Dès 2 ans.   .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11  accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement C’est le cirque au musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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