C’est l’heure de la traite !

La Louvelaie Ferme Dégustonfoin Saint-Fraimbault Orne

Début : 2026-07-06 17:45:00

fin : 2026-07-06

2026-07-06 2026-07-27

Du foin, des vaches, de l’authenticité et les bottes tournées vers demain ! L’équipe de Dégus’Tonfoin vous attend en salle de traite pour le défilé des jolies dames à quatre pattes et répondre à toutes vos questions.

Dans la grange, Alain passionnément engagé depuisplus de 30 ans, vous parlera des particularités et projets de l’exploitation et de la production de foin culinaire.

Pendant ce temps, les plus jeunes pourront aller voir les petits veaux avec Lauranne.

Enfin, place à la dégustation, puisqu’il n’y a pas que les bêtes qui mangent du foin !

Pratique

– Environ 1h de visite puis temps libre pour la dégustation et la présentation des produits en boutique.

– Prévoir des vêtements et chaussures ne craignant rien et si possible une lampe torche.

– Sur inscription. Maximum 12 personnes (2 groupes de 6 personnes).

– RDV à 17h45 à la Ferme Dégus’Tonfoin (derrière le bâtiment en pierre, dans la cour).

– Facultatif possibilité de venir à 17h15 pour aider à aller chercher les vaches .

La Louvelaie Ferme Dégustonfoin Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

