Flower Power Jardin du partage et émotion Saint-Fraimbault

Flower Power Jardin du partage et émotion

Place de l’église Saint-Fraimbault Orne

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-09-09

Amoureux de la nature, on vous embarque pour un voyage sensoriel au cœur des fleurs et des bonnes ondes.

Une expérience 100% peace & plantes à Saint-Fraimbault, un charmant village fleuri labellisé 4 fleurs, où chaque coin respire la beauté et l’harmonie.

Guidés par Arnaud, notre jardinier en chef, cette visite vous plonge dans un univers où la nature et la créativité sont reines. Une des attractions de la visite ?

Les Drôles de Jardins , une interprétation libre, vivante et originale imaginée par les écoles et associations locales.

Chaque année, ces artistes en herbe réinventent des parcelles de 40 m² autour d’un thème unique, offrant un spectacle végétal à découvrir absolument !

Pratique

> Environ 2h de visite

> RDV à 10h devant l’église de Saint-Fraimbault

> Visite pour 5 à 15 personnes

> Circuit de visite d’environ 1,5 km .

Place de l’église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

