Saint-Fraimbault

Drôles de Jardins vive les vacances

route de céaucé Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-20

Une petite parcelle est mise à la disposition de tous particuliers, écoles primaires, horticoles, maisons familiales, CAT, IME, IMPRO etc…

La recherche et la mise en place sont faites par les candidats. Une convention d’entretien est signée avec la mairie.

Depuis plusieurs années un semis de miscanthus a été mis en place pour séparer les 11 parcelles à disposition.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Thème Chaque année, un thème pour le fleurissement de la commune est décidé en commission fleurissement. Ce thème s’applique également aux Drôles de Jardins. L’interprétation est totalement libre.

Le thème 2026 est vive les vacances .

route de céaucé Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 32 22

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English : Drôles de Jardins vive les vacances

L’événement Drôles de Jardins vive les vacances Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne