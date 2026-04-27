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Concert pop rock Saint-Fraimbault

Concert pop rock Saint-Fraimbault vendredi 12 juin 2026.

Adresse : l'Église

Ville : 61350 Saint-Fraimbault

Département : Orne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Fraimbault

Concert pop rock

l’Église Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Organisé par les Animations Frambaldéennes de Saint-Fraimbault .

Le groupe Enchantée, Louise et Zoé, proposent un répertoire pop-rock accompagné à la guitare.
Buvette sans alcool proposée par l’association des Animations Frambaldéennes à l’entracte.

De 20h30 à 22h30.

• Libre participation aux frais.

• Il n’est pas nécessaire de réserver.   .

l’Église Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 58 01 63 18  animationsframbaldeennes@gmail.com

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English : Concert pop rock

L’événement Concert pop rock Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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