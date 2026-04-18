C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique) Marcillac-la-Croze
C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique) Marcillac-la-Croze mercredi 8 juillet 2026.
Marcillac-la-Croze
C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique)
La Barrière Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Basée à Clermont-Ferrand, la musicienne multi-instrumentiste Marion Lhoutellier aka Armoni mène sans relâche une recherche qui mêle de façon intime acoustique pure et sons synthétisés. Jonglant entre boîte à rythme et violon virtuose, elle livre des morceaux épiques et émotifs
Ce concert est organisé par la Xaintrie Val’ Dordogne, la commune de Camps, le Foyer Rural, la Ligue de l’enseignement FAL19 et Des Lendemains qui Chantent .
La Barrière Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 36 93 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique)
L’événement C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique) Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Marcillac-la-Croze (Corrèze)
- Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle Marcillac-la-Croze 10 juillet 2026
- Concert à la Brasserie Corrézienne Scream of the Scene Marcillac-la-Croze 17 juillet 2026
- Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show Marcillac-la-Croze 24 juillet 2026
- Concert à la Brasserie Corrézienne One shot groove Marcillac-la-Croze 31 juillet 2026
- Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666 Marcillac-la-Croze 29 août 2026