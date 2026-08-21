C’est mon patrimoine ! Uniformes en mémoire, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx

Informations pratiques

C’est mon patrimoine ! Uniformes en mémoire 19 et 20 septembre Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ! », l’exposition présente des uniformes militaires revus et revisités par un groupe composé d’adultes et d’enfants de l’atelier Keysha Création.

Musée du fort de la Pompelle route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx, France Puisieulx 51500 Marne Grand Est 0326491185 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle Un lieu de mémoire majeur de la première guerre mondiale, présentant une riche collection dans un fort érigé entre 1880 et 1883 entièrement rénové pour mieux raconter l’expérience des hommes et la dureté des combats en Champagne et à Reims. RD 944 : route de Châlons-en-Champagne

Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ! » cette exposition présente des uniformes militaires revus et revisités par un groupe composé d’adultes et d’enfants de l’atelier Keysha Création.

©Keysha Création