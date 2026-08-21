Fort, food et film, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx

Informations pratiques

Fort, food et film Samedi 19 septembre, 18h30 Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Le public est invité à prolonger la soirée sur la pelouse du fort avec un pique-nique ou une offre de restauration sur place, avant la projection en plein air du film Cheval de guerre de Steven Spielberg, en lien avec le thème de saison des musées autour des animaux.

Food truck Chez Jeanne ; projection avec La Pellicule Ensorcelée.

Restauration sur place (wrap, frites, croques, gaufres et planches apéritives) dès 18h30.

Cinéma en plein air à 20h30.

Durée : 2h30 pour le film.

Tout public à partir de 12 ans.

Musée du fort de la Pompelle route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx, France Puisieulx 51500 Marne Grand Est 0326491185 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle Un lieu de mémoire majeur de la première guerre mondiale, présentant une riche collection dans un fort érigé entre 1880 et 1883 entièrement rénové pour mieux raconter l’expérience des hommes et la dureté des combats en Champagne et à Reims. RD 944 : route de Châlons-en-Champagne

Le public est invité à prolonger la soirée sur la pelouse du fort avec un pique-nique ou une offre de restauration sur place, avant la projection en plein air du film Cheval de guerre de Steven en le…

©Musée du fort de la Pompelle – Ville de Reims –