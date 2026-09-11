« C’est notre histoire » : collection photographique de la Bibliothèque Polonaise de Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris

Informations pratiques

« C’est notre histoire » : collection photographique de la Bibliothèque Polonaise de Paris Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

La Bibliothèque Polonaise de Paris vous invite à découvrir une collection exceptionnelle de photographies retraçant la vie des Polonais en France et en Europe depuis le XIXᵉ siècle. Composée de daguerréotypes, portraits, albums familiaux, paysages, reproductions d’œuvres d’art et documents historiques, elle offre un témoignage unique de la richesse culturelle et artistique de la diaspora polonaise.

Parmi les trésors exposés, on trouve des portraits de figures emblématiques comme Adam Mickiewicz et sa famille, Władysław Mickiewicz, les membres des familles Gałęzowski et Gronkowski, ainsi que des images signées par des photographes polonais et européens renommés. Les photographies permettent de contempler non seulement la vie quotidienne et les événements historiques, mais aussi les créations artistiques, les ateliers d’artistes et l’architecture urbaine et industrielle de l’époque.

Cette exposition est une invitation à voyager dans le temps, à explorer la diversité des sujets et des techniques photographiques, et à apprécier le rôle de la photographie comme art et comme mémoire. Elle met en lumière la créativité et l’ingéniosité des photographes tout en célébrant l’histoire et la culture des Polonais en France et ailleurs.

Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie

Exposition photographique

©IBPP