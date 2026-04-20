C’est Party! Marché de Créateurs Le Peuplier Limoges

Limoges

C’est Party! Marché de Créateurs

Le Peuplier 169 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tass Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

L’association Coucou Limoges, les Éditions Impression, Outrage Studio et De Florette organise la quatrième édition du marché de créateurs C’est Party! .

Pendant trois jours, une trentaine de créateur·rice·s talentueux·ses vous proposeront leurs œuvres originales céramiques, éditions, illustrations, bijoux, décorations, fleurs et plantes seront à l’honneur. Ce marché sera l’occasion idéale de découvrir des pièces uniques, de soutenir les artisans locaux.

De nombreuses animations viendront rythmer cet événement festif un concert le vendredi soir, un super loto le samedi, une kermesse, des ateliers, des animations et un brunch le dimanche. .

Le Peuplier 169 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tass Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cestparty.marchecreateurs@gmail.com

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English : C’est Party! Marché de Créateurs

L’événement C’est Party! Marché de Créateurs Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole