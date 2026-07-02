C’est pas comme si – Compagnie i, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

C’est pas comme si – Compagnie i Samedi 19 septembre, 15h30, 17h30 Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:20:00+02:00

Entre douches froides et éclats de rire. « C’est pas comme si » est un duo, sans détour, qui mêle le théâtre et la danse. Un voyage dans le temps allant des années 60 à nos jours. Un spectacle qui parle des femmes et de leur histoire. Une mémoire rendue visible par les corps. Elles parlent peu. La partition sonore est un montage musical mêlant des voix, glanées dans des archives, qui témoignant, interrogeant l’égalité, le genre, l’identité.

Maison Folie Moulins – Représentation dans la cour

Gratuit

Durée 50 min

Tout public – À partir de 10 ans

Samedi 19 septembre, 15 h 30

Samedi 19 septembre, 17 h 30

Entrée libre – dans la limite des places disponibles

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Compagnie i ; Equipe artistique : Sabine Anciant et Coline Morel ; Chargé de diffusion : Dominique Declercq, Clair de Lune.

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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Entre douches froides et éclats de rire, « C’est pas comme si » mêle théâtre et danse. Un voyage des années 60 à nos jours autour des femmes, de leurs mémoires et de leurs corps.

Kevin Faroux