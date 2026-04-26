C’est quoi la monnaie ? Cité de l’économie Paris
C’est quoi la monnaie ? Cité de l’économie Paris samedi 9 mai 2026.
Partez à la découverte d’une notion essentielle de l’économie : la monnaie et les échanges ! Cette visite guidée immersive propose aux enfants de mieux comprendre à quoi sert la monnaie, comment elle est apparue et pourquoi elle est devenue indispensable dans nos sociétés.
À travers un parcours ludique et interactif, les participants remontent le temps pour explorer l’histoire de la monnaie, depuis les premiers systèmes de troc jusqu’à l’apparition des pièces en métal précieux, puis des billets de banque. Des coquillages utilisés comme moyens de paiement aux premières formes de monnaie moderne, les enfants découvrent les grandes étapes de l’évolution des échanges commerciaux.
Cette activité éducative permet d’aborder simplement des notions clés comme :
- les échanges de biens et de services
- le rôle de la monnaie dans l’économie
- l’évolution des moyens de paiement
- la naissance du commerce
Idéale pour les familles, cette visite guidée combine apprentissage, histoire et découverte pour mieux comprendre le monde économique d’hier à aujourd’hui.
Visite guidée immersive pour enfants autour de la monnaie et des échanges, du troc aux billets. Un parcours ludique pour comprendre l’économie, le commerce et l’évolution des moyens de paiement.
Le samedi 27 juin 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 06 juin 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 23 mai 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 16 mai 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 09 mai 2026
de 16h30 à 17h30
payant
Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:30:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00;2026-05-16T16:30:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00;2026-05-23T16:30:00+02:00_2026-05-23T17:30:00+02:00;2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T17:30:00+02:00;2026-06-27T16:30:00+02:00_2026-06-27T17:30:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/visite-guidee-monnaie
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