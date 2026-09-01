C’est quoi ton entreprise ? Atlantic Aviculture Services La Poterie Sèvremoine
mercredi 21 octobre 2026 · La Poterie · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? Atlantic Aviculture Services
La Poterie 6 Rue du Douet Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de prestations de services avicole
Atlantic Aviculture Services est une entreprise créée en 2009, spécialisée dans les prestations de services en aviculture. Basée à Tillières, elle intervient auprès d’élevages et de couvoirs pour des missions variées comme le tri, la vaccination ou le ramassage des oeufs.
Patrick Pineau, son fondateur, s’appuie sur une solide expérience de plus de 40 ans dans le secteur. L’entreprise se distingue par son expertise technique, sa polyvalence et son fonctionnement à dimension familiale.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations…
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
La Poterie 6 Rue du Douet Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
Discover what goes on behind the scenes of a poultry service company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Atlantic Aviculture Services Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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