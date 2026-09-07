L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois, sèvremoine, Sèvremoine

Informations pratiques

L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois 18 – 20 septembre sèvremoine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

La mer en images, au parc Marie-Claire Coiffard

En écho à l’exposition “Entre deux eaux” présentée au musée des métiers de la chaussure, les membres du club photo macairois partagent leurs plus beaux clichés sur l’univers de la mer.

Accès libre, en extérieur

sèvremoine Parc Marie Claire Coiffard Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire Présence de parkings

La mer en images, au parc Marie-Claire Coiffard

© Olivier Hope