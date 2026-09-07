L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois, sèvremoine, Sèvremoine
vendredi 18 septembre 2026 · sèvremoine · Sèvremoine
Informations pratiques
L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois 18 – 20 septembre sèvremoine Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
La mer en images, au parc Marie-Claire Coiffard
En écho à l’exposition “Entre deux eaux” présentée au musée des métiers de la chaussure, les membres du club photo macairois partagent leurs plus beaux clichés sur l’univers de la mer.
Accès libre, en extérieur
sèvremoine Parc Marie Claire Coiffard Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire Présence de parkings
La mer en images, au parc Marie-Claire Coiffard
© Olivier Hope
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