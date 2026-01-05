Vignes en Selle en Fête Portes Ouvertes Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine

Vignes en Selle en Fête Portes Ouvertes

Saint-Crespin-sur-Moine La Bottière Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Une rentrée tout en douceur à Vignes en Selle !

Une journée d’animations pour rendre la rentrée plus douce en étant au contact de schevaux à Vignes en Selle.

Au programme de nombreuses animations et des représentations dans la carrière, vide-sellerie, baptêmes à poney, présence de notre podologue et notre équithérapeute… et de nombreuses autres surprises.

Food-truck et buvette made in Vignes en Selle sur place. .

Saint-Crespin-sur-Moine La Bottière Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentle start to the new school year at Vignes en Selle!

L’événement Vignes en Selle en Fête Portes Ouvertes Sèvremoine a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges