Journées Européennes du Patrimoine Fête du miel à Miel Mary Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Fête du miel à Miel Mary

Saint-André-de-la-Marche Miel Mary Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à Miel Mary à Saint-André-de-la-Marche !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Venez vivre une expérience gourmande, ludique et conviviale au cœur du monde des abeilles. Pendant trois jours, découvrez les secrets de la ruche et partagez un moment unique en famille ou entre amis.

Au programme dégustations de miel, pains d’épices, bonbons et autres douceurs artisanales, visites des ruchers et extraction de miel pour découvrir le quotidien des abeilles et le travail de nos apiculteurs.

Petits et grands profiteront également d’un programme d’animations festif et varié avec la présence d’un magicien et d’un clown (nouveaux artistes), d’un caricaturiste, d’un dresseur de ballons, de balades à poneys les après-midis, d’un château gonflable, de jeux en bois, d’un stand de maquillage et d’une exposition photos sur les abeilles.

Pour prolonger ce moment de plaisir, galettes, crêpes et boissons seront proposées sur place dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Un rendez-vous incontournable pour apprendre, s’émerveiller et se régaler autour de l’univers des abeilles.

Réservation obligatoire pour les visites des ruches le samedi et le dimanche .

Saint-André-de-la-Marche Miel Mary Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 86 72

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English :

European Heritage Days at Miel Mary in Saint-André-de-la-Marche!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fête du miel à Miel Mary Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges