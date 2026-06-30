Béziers

CET ENFANT DE JOËL POMMERAT

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Dix scènes intenses sur les liens parents-enfants, entre amour, conflits et quête de reconnaissance.

Avec Cet enfant , Joël Pommerat explore les liens complexes entre parents et enfants à travers dix scènes aussi drôles que bouleversantes. Amour, conflits, attentes et incompréhensions composent cette galerie de portraits profondément humains. Mise en scène par Nicolas Oton, cette œuvre sensible interroge avec finesse la famille et la transmission. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : CET ENFANT DE JOËL POMMERAT

Ten intense scenes exploring parent-child relationships, ranging from love and conflict to the quest for recognition.

L’événement CET ENFANT DE JOËL POMMERAT Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34