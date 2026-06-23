Cet été à la Terrasse Verger du Landry Rennes vendredi 3 juillet 2026.

Cet été à la Terrasse Verger du Landry Rennes 3 juillet – 30 août Ille-et-Vilaine

Cet été à La Terrasse est proposé par Terrassenco, une association d’habitants du quartier avec pour projet d’ouvrir un café participatif. Venez profitez d’animations gratuites au Parc du Landry !

Terassenco est une association créée par et pour les habitants.es du Quartier du Landry.

C’est un café associatif solidaire dont le but est de partager et créer du lien intergénérationnel et de tous les milieux sociaux. L’objectif est de s’installer à terme dans un lieu fixe proche du parc du Landry.

En attendant, Terrassenco s’est intégrée à la programmation d’un Eté à Rennes. L’inauguration aura lieu le vendredi 3 juillet à partir de 18h30 !!

Venez nombreux, on vous attend ! On propose des animations gratuites. Il y aura aussi à boire et à manger

Au fait ! On a toujours besoin de bénévoles ….:)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T19:00:00.000+02:00

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terrassenco@gmail.com

Verger du Landry 198 RUE DE CHATEAUGIRON La Pommeraie Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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