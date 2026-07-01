Cet été à la Terrasse, Verger du Landry, Rennes

Informations pratiques

Cet été à la Terrasse 3 juillet – 30 août Verger du Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Terassenco est une association créée par et pour les habitants.es du Quartier du Landry.

C’est un café associatif solidaire dont le but est de partager et créer du lien intergénérationnel et de tous les milieux sociaux. L’objectif est de s’installer à terme dans un lieu fixe proche du parc du Landry.

En attendant, Terrassenco s’est intégrée à la programmation d’un Eté à Rennes. L’inauguration aura lieu le vendredi 3 juillet à partir de 18h30 !!

Venez nombreux, on vous attend ! On propose des animations gratuites. Il y aura aussi à boire et à manger

Au fait ! On a toujours besoin de bénévoles ….:)

Verger du Landry 198 RUE DE CHATEAUGIRON Rennes 35042 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « terrassenco@gmail.com »}]

Cet été à La Terrasse est proposé par Terrassenco, une association d’habitants du quartier avec pour projet d’ouvrir un café participatif. Venez profitez d’animations gratuites au Parc du Landry ! convivial ouvert à tous et toutes