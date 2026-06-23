Cet été dans le 14e, Quatorziens en Chemin propose des expériences scientifiques et ludiques Centre Sportif Jules Noël PARIS jeudi 16 juillet 2026.

Cet été, Quatorziens en Chemin vous donne rendez-vous au Centre Sportif Jules Noël pour des expériences scientifiques et ludiques autour des grands enjeux écologiques. Au programme : manipulations, expériences surprenantes et échanges interactifs pour explorer des thématiques variées comme les océans et le climat, l’alimentation durable, les déchets, l’intelligence du vivant ou encore l’impact du numérique.

Ces ateliers sont développés par Sciencis, spécialiste des ateliers éco-scientifiques et scientifiques, conçus pour les enfants dès 5 ans, les familles et les curieux de tout âge, encadrées par une animatrice professionnelle de Sciencis adhérente de Quatorziens en Chemin. Venez expérimenter, poser vos questions et repartir avec des clés pour agir au quotidien !

Centre Sportif Jules Noël – Paris 14e

️ Les jeudis de 16h à 19h, du 7 juillet au 9 août 2026

Des expériences scientifiques et ludiques pour explorer la planète.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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