Cet été la bibliothèque Colette Vivier se met au vert ! Square Ernest Gouin PARIS vendredi 3 juillet 2026.

Les bibliothécaires reprennent le chemin des jardins pour installer nattes colorées et sélections de livres sur les pelouses.

Parc Martin Luther King (accès par la rue Gilbert Cesbron) : tous les vendredis du 3 juillet au 24 juillet de 10h à 12h.

Square Ernest Gouin : tous les jeudis du 9 juillet au 6 août de 10h à 12h.

Séance annulée en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs.

Venez nous retrouver dans le parc Martin Luther King et le square Ernest Gouin du 3 juillet au 6 août.

Du vendredi 03 juillet 2026 au jeudi 06 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Ernest Gouin 8 rue Ernest Gouin 75017 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-edition-2026-106783 +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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