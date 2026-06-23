Cet été la bibliothèque Colette Vivier se met au vert ! Square Ernest Gouin PARIS
Cet été la bibliothèque Colette Vivier se met au vert ! Square Ernest Gouin PARIS vendredi 3 juillet 2026.
Les bibliothécaires reprennent le chemin des jardins pour installer nattes colorées et sélections de livres sur les pelouses.
- Parc Martin Luther King (accès par la rue Gilbert Cesbron) : tous les vendredis du 3 juillet au 24 juillet de 10h à 12h.
- Square Ernest Gouin : tous les jeudis du 9 juillet au 6 août de 10h à 12h.
Séance annulée en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs.
Venez nous retrouver dans le parc Martin Luther King et le square Ernest Gouin du 3 juillet au 6 août.
Du vendredi 03 juillet 2026 au jeudi 06 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
Square Ernest Gouin 8 rue Ernest Gouin 75017 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-edition-2026-106783 +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
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