Cet été, la bibliothèque Oscar Wilde est de sortie ! Square des Saint-Simoniens PARIS

Sur la grande pelouse du square des Saint-Simoniens, nous vous invitons à venir lire et écouter des histoires. Nous vous espérons nombreux !

Square des Saint-Simoniens: 2 rue de la Duée, Paris 20e

Ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.

Retrouvez la bibliothèque au square des Saint-Simoniens en juillet tous les mercredis de 15h à 17h !

Le mercredi 29 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 22 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00

Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée 75020 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-oscar-wilde-1754 +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



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