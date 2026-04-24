Cet été, la bibliothèque Oscar Wilde est de sortie ! Square des Saint-Simoniens PARIS
Cet été, la bibliothèque Oscar Wilde est de sortie ! Square des Saint-Simoniens PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Sur la grande pelouse du square des Saint-Simoniens, nous vous invitons à venir lire et écouter des histoires. Nous vous espérons nombreux !
Square des Saint-Simoniens: 2 rue de la Duée, Paris 20e
Ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.
Retrouvez la bibliothèque au square des Saint-Simoniens en juillet tous les mercredis de 15h à 17h !
Le mercredi 29 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00
Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée 75020 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-oscar-wilde-1754 +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde
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