Cet été tous au sport Initiation escrime Plan d’eau de Cognac la Forêt Cognac-la-Forêt mercredi 5 août 2026.

Cognac-la-Forêt

Cet été tous au sport Initiation escrime

Plan d’eau de Cognac la Forêt 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez vous initier à l’escrime. A la fin de la séance, vous saurez manier l’épée comme personne ! A partir de 6 ans. .

Plan d’eau de Cognac la Forêt 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cet été tous au sport Initiation escrime

L’événement Cet été tous au sport Initiation escrime Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Ouest Limousin