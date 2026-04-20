Repas au plan d’eau Plan d’eau Cognac-la-Forêt
Repas au plan d’eau Plan d’eau Cognac-la-Forêt samedi 1 août 2026.
Cognac-la-Forêt
Repas au plan d’eau
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez passer une soirée festive au bord de l’eau et déguster une délicieuse paëlla. .
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 14 67
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English : Repas au plan d’eau
L’événement Repas au plan d’eau Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Ouest Limousin
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