Repas au plan d’eau Plan d’eau Cognac-la-Forêt

Cognac-la-Forêt

Repas au plan d’eau

Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez passer une soirée festive au bord de l’eau et déguster une délicieuse paëlla. .

Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 14 67

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English : Repas au plan d’eau

L’événement Repas au plan d’eau Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Ouest Limousin