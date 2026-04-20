Initiation au paddle Plan d’eau Cognac-la-Forêt
Initiation au paddle Plan d’eau Cognac-la-Forêt mardi 7 juillet 2026.
Cognac-la-Forêt
Initiation au paddle
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
En ce mois de juillet, venez tous les mardis, vous initier au paddle au plan d’eau de Cognac la Forêt au coeur du Limousin. .
Plan d’eau 7 Allée Sauty de Chalon Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 36 24
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English : Initiation au paddle
L’événement Initiation au paddle Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Ouest Limousin
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