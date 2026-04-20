Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country Cognac-la-Forêt
Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country Cognac-la-Forêt jeudi 23 juillet 2026.
Cognac-la-Forêt
Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country
Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe 50/50 et d’une démonstration de country. Le groupe, composé de 5 musiciens et chanteurs, basé à Cussac, reprend les standards de la musique pop rock, de variété française et propose quelques unes de leurs compositions. De la pop rock de campagne qui se donne à 100 %. .
Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 81 67 mairiecognaclf@orange.fr
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English : Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country
L’événement Concert au marché fermier: 50/50 et démonstration de country Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Ouest Limousin
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